Об этом в эфире Еспресо заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"В наихудшем сценарии ситуация выглядит следующим образом: может быть так, что придется на определенный период применить периодические отключения электроэнергии. Люди не будут иметь доступ к электричеству из-за разрушенной инфраструктуры", - отметил он.

Харченко дал несколько советов.

"Зарядите необходимые электроприборы, зарядите павербанки, батареи. Будьте готовы к отсутствию электроэнергии с точки зрения наличия воды. Держите немного топлива, если у вас есть генератор - это будет максимально полезно. К сожалению, предусмотреть дальнейшие удары очень сложно. Энергосистема под ударами на протяжении всей войны, но ударов такой интенсивности и масштаба до сих пор не было. Каждый энергетик в стране работает, чтобы устранить последствия. Это очень сложно", - подытожил эксперт.