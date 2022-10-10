Надо быть готовым к периодическим отключениям электричества, - директор Центра исследований энергетики Харченко
В самом плохом сценарии в Украине ситуация может быть такой, что придется на определенный период применить периодические отключения электроэнергии
Об этом в эфире Еспресо заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
"В наихудшем сценарии ситуация выглядит следующим образом: может быть так, что придется на определенный период применить периодические отключения электроэнергии. Люди не будут иметь доступ к электричеству из-за разрушенной инфраструктуры", - отметил он.
Харченко дал несколько советов.
"Зарядите необходимые электроприборы, зарядите павербанки, батареи. Будьте готовы к отсутствию электроэнергии с точки зрения наличия воды. Держите немного топлива, если у вас есть генератор - это будет максимально полезно. К сожалению, предусмотреть дальнейшие удары очень сложно. Энергосистема под ударами на протяжении всей войны, но ударов такой интенсивности и масштаба до сих пор не было. Каждый энергетик в стране работает, чтобы устранить последствия. Это очень сложно", - подытожил эксперт.
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