Надо было ждать Украину и Беларусь и вступать в ЕС и НАТО вместе, - Валенса

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Еспресо".



"Считаю, что в ЕС и НАТО нужно было вступать совместно с Украиной и Беларусью. Я работал над этим, однако переоценил ситуацию. Считал, что сделаю это, то есть мы вместе сделаем во время моей второй каденции. Приготовился действительно хорошо и много места готовил под ту тему", - сказал Валенса.



Он заявил, что должен это сделать.



"Но за то время немало изменилось в Польше. Мы плохо поступили, надо было ждать Украину и Беларусь и вступать вместе. Такая возможность была, действительно была. Но что ж, судьба хотела иначе", - добавил экс-президент.



Валенса сказал, что с тех пор его позиция несколько отличалась.



"Я счел нужным расширять структуры НАТО, вне НАТО мы были небольшой силой, которой никто не боялся, в соотношении десяти к одному. И, очевидно, когда мы вступили (в НАТО, - ред), миру видно, что при таком соотношении будь- какое противостояние невозможно и, соответственно, произошло бы разоружение. Но я проиграл выборы, та идея тоже потеряла сторонников и теперь боремся с особой угрозой со стороны России и должны все же увеличивать НАТО", - подытожил он.

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