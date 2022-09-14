Об этом заявила глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен в выступлении перед Европарламентом, который транслировал Еспресо.

"Один из выводов этой войны состоит в том, что нам стоило слушать тех, кто знает Путина. Мы должны были прислушаться к Анне Политковской и другим журналистам, которые писали о преступлениях и поплатились за это жизнью. Мы должны были слушать наших друзей в Украине и Грузии. , оппозицию в Беларуси Надо было слушать голоса внутри ЕС - в Польше, странах Балтии, Центральной и Восточной Европе, они много лет говорили нам, что Путин не остановится и действовали соответственно. от РФ", - отметила она.