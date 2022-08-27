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Надо больше оружия: генерал США считает, что Украина может отбросить россиян на позиции 23 февраля

27 августа, 2022 суббота
12:30
США

Украина до конца года могла бы отбросить российских оккупантов на позиции 23 февраля, но для "решающего эффекта" Запад должен поставлять оружие в достаточных объемах

Об этом в интервью DW заявил бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес.

Генерал настаивает на передаче Украине еще больше артиллерии и дальнобойных ракет для перехода к большому контрнаступлению.

"Украинцы были невероятно устойчивыми, изобретательными, новаторскими, но им нужна более дальнобойная и точная артиллерия. Артиллерия и ракеты, которые могут стрелять дальше и продолжать уничтожать российскую артиллерию, логистику, наносить удары по российским аэродромам. Вот что нужно".

По словам Ходжеса, предоставленного мероприятием оружия пока недостаточно для решающего эффекта.

"Вот почему уже около месяца не меняется линия фронта. Россияне достигли кульминации, они больше не могут продвинуться. Более того, они неспособны даже защитить свои тылы. Но украинцам необходима способность победить", - отметил генерал.

Он подчеркнул, что продолжительность войны будет зависеть от того, сделает ли Запад все, что обещал и поставит ли все обещанное вооружение.

" Я считаю, что до конца этого года мы можем отбросить их к линии 23 февраля", – сказал Ходжес.

  • 27 августа Министерство обороны Соединенных Штатов заключило контракт на 182 млн. долларов с компанией Raytheon Missiles & Defence на закупку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для Украины.

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