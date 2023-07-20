"Надлежащим образом и эффективно": Белый дом подтвердил, что Украина начала использовать кассетные боеприпасы
Спикер белого дома Джон Кирби подтвердил, что Украина начала использовать кассетные боеприпасы, предоставленные США.
Об этом сообщает Укринформ .
По словам Кирби, передаваемые недавно Соединенными Штатами Украине кассетные боеприпасы уже применяются на поле боя.
"Они используют их должным образом, они используют их эффективно", – заверил Кирби.
Что известно о кассетных боеприпасах
В декабре 2022 года Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их передать.
В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.
Впоследствии Украина расширила свой запрос к США относительно кассетных боеприпасов . Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.
6 июля правозащитная организация Human Rights Watch призвала администрацию Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы из-за опасности для гражданских, которую несет это оружие. 7 июля против поставок Украине кассетных боеприпасов выступил Офис ООН по правам человека в Женеве.
В тот же день США под давлением конгресса объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов .
Боец ВСУ Евгений Иевлев в эфире Еспресо заявил , что из одного кассетного боеприпаса ВСУ смогут нанести поражение, которое в 5 раз сильнее одного выстрела САУ. Это один из факторов, который будет деморализовать оккупантов.
А уже 16 июля президент РФ Владимир Путин пригрозил зеркальными действиями в том случае, если Украина будет использовать кассетные боеприпасы.
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