Об этом сообщает Укринформ .

По словам Кирби, передаваемые недавно Соединенными Штатами Украине кассетные боеприпасы уже применяются на поле боя.

"Они используют их должным образом, они используют их эффективно", – заверил Кирби.

Что известно о кассетных боеприпасах

В декабре 2022 года Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их передать.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос к США относительно кассетных боеприпасов . Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

6 июля правозащитная организация Human Rights Watch призвала администрацию Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы из-за опасности для гражданских, которую несет это оружие. 7 июля против поставок Украине кассетных боеприпасов выступил Офис ООН по правам человека в Женеве.

В тот же день США под давлением конгресса объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов .

Боец ВСУ Евгений Иевлев в эфире Еспресо заявил , что из одного кассетного боеприпаса ВСУ смогут нанести поражение, которое в 5 раз сильнее одного выстрела САУ. Это один из факторов, который будет деморализовать оккупантов.

А уже 16 июля президент РФ Владимир Путин пригрозил зеркальными действиями в том случае, если Украина будет использовать кассетные боеприпасы.