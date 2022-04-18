Надежды России разбить европейский фронт напрасны, Европа на стороне Украины, - дипломат

Дипломат высказал такое мнение в эфире Еспресо.TV.



"США и Великобритания быстро принимают санкции против России так быстро, потому что есть политическое решение и меньше бюрократии. Объединенная Европа – это многие страны с разной историей и подходами. Европа говорит одним голосом. Европейские страны – за нами. Когда уже решения объявляются на таком уровне, это значит, что надежды Москвы разбить европейский фронт напрасны", - отметил Харченко.



Экс-посол добавил, что европейская бюрократия всегда была медленной, но в ходе полномасштабной войны России против Украины принятие решений со стороны европейских стран ускорилось.



"Украина борется за свое выживание и борется успешно. За Украиной общественное мнение подавляющего большинства населения цивилизованной части мира. Поэтому европейская бюрократия работает в более ускоренном темпе и она работает на нас", - отметил Игорь Харченко.

Напомним, инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что Европейский Союз не будет вводить нефтяное эмбарго против России, пока Эмманюэль Макрон не выиграет выборы президента Франции.