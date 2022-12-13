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"Надеются продвинуться глубже": Кулеба предположил, что РФ восстановит силы для большого наступления в январе-феврале

13 декабря, 2022 вторник
21:39
война с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что способность РФ начать "большое наступление" может быть восстановлена до конца января или февраля

Об этом передает издание CNN со ссылкой на заявление Дмитрия Кулебы.

Он спрогнозировал, что РФ стремится собрать все силы, чтобы восстановить свои наступательные возможности в указанный период.

"Я не говорю, что это точно произойдет, но по лучшему сценарию, учитывая мобилизацию, призыв, который они объявили, а также тренировку новых призывников и движение их тяжелого оружия по стране, они точно сохраняют надежды на то, что они смогут пробиться сквозь нашу линию и продвинуться глубже в Украину", – добавил он.

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"Они точно все еще сохраняют надежду, что им удастся прорвать наши линии и продвинуться поглубже в Украину", – сказал дипломат.

Кулеба объяснил свою точку зрения "призывом, который они объявили, а также обучением новых призывников и перемещением их тяжелого вооружения".

"Мы делаем все, чтобы не допустить этого. И я убежден, что мы добьемся успеха, а они не смогут продвинуться дальше в Украине", - сказал Кулеба.

Он также подчеркнул, что амбициозные военные цели Москвы не изменились с 24 февраля. Поэтому украинский министр призвал западных партнеров не слушать "пустые заявления" Кремля.

  • 13 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что враг сосредоточил усилия на наступательных действиях в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях.
  • С начала полномасштабной войны против Украины, россияне потеряли 95 260 человек погибшими, 2 966 танков, 281 самолет и 264 вертолета

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Дмитрий Кулеба
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