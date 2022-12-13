Об этом передает издание CNN со ссылкой на заявление Дмитрия Кулебы.

Он спрогнозировал, что РФ стремится собрать все силы, чтобы восстановить свои наступательные возможности в указанный период.

"Я не говорю, что это точно произойдет, но по лучшему сценарию, учитывая мобилизацию, призыв, который они объявили, а также тренировку новых призывников и движение их тяжелого оружия по стране, они точно сохраняют надежды на то, что они смогут пробиться сквозь нашу линию и продвинуться глубже в Украину", – добавил он.

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"Они точно все еще сохраняют надежду, что им удастся прорвать наши линии и продвинуться поглубже в Украину", – сказал дипломат.

Кулеба объяснил свою точку зрения "призывом, который они объявили, а также обучением новых призывников и перемещением их тяжелого вооружения".

"Мы делаем все, чтобы не допустить этого. И я убежден, что мы добьемся успеха, а они не смогут продвинуться дальше в Украине", - сказал Кулеба.

Он также подчеркнул, что амбициозные военные цели Москвы не изменились с 24 февраля. Поэтому украинский министр призвал западных партнеров не слушать "пустые заявления" Кремля.

13 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что враг сосредоточил усилия на наступательных действиях в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях.

С начала полномасштабной войны против Украины, россияне потеряли 95 260 человек погибшими, 2 966 танков, 281 самолет и 264 вертолета

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