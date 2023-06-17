Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Надеюсь, в Вильнюсе Запад даст понять, что будущее Украины – в НАТО, – генерал Ходжес
Эксклюзив

Надеюсь, в Вильнюсе Запад даст понять, что будущее Украины – в НАТО, – генерал Ходжес

17 июня, 2023 суббота
18:00
Война с Россией

Членство в НАТО – лучшая гарантия безопасности для Украины, и есть надежда, что в Вильнюсе объявят конкретные шаги для этого

Об этом сказал генерал и экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в эфире Еспресо.

"Всем известно, что лучшая гарантия безопасности для Украины – это ее членство в НАТО, и я надеюсь, что это произойдет уже в скором времени. Надеюсь, на Вильнюсском саммите будут объявлены конкретные шаги, которые дадут всем понять, что будущее Украины – в НАТО. Даже если они не назовут это планом действий по членству, я думаю, что мы услышим несколько конкретных шагов, которые дадут нам это понимание.Я буду разочарован и думаю, что Вильнюсский саммит будет неудачным, если этого не произойдет. И, конечно, все, в частности руководство НАТО это хорошо понимают", - отметил он.

По мнению генерала, США и некоторые другие страны будут делать все, чтобы помочь Украине защититься после победы над РФ. Соединенные Штаты, Польша, Великобритания и, возможно, Германия и Франция будут способствовать усовершенствованию украинской ПВО и противоракетной обороны для противостояния угрозам со стороны России.

  • 16 июня дипломат Валерий Чалый заявил, что Украина должна работать над тем, чтобы НАТО приняло решение о приглашении государства в Альянс в течение нынешнего саммита или саммита в следующем году.
Новости
Украина
Россия
саммит НАТО
НАТО
США
Вступление в НАТО
Читайте также:
Дмитро Медведєв
14 июня, 2023 среда
Медведев заявил, что демилитаризованная зона между РФ и Украиной должна проходить около Львова
Каховська ГЕС
17 июня, 2023 суббота
В России из-за подрыва Каховской ГЭС растет недовольство войной в Украине, - ISW
Михайло Мудрик, збірна України
16 июня, 2023 пятница
Отбор на Евро-2024: как выглядит таблица нашей группы после победы Украины в матче против Северной Македонии
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.8
    Покупка 36.8
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.14
    Продажа 40.91
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
17 июня
18:47
Правительство готовит законопроект, который закрепит английский как язык международного общения - Шмыгаль
18:35
ЕС назвал бесполезным делом намерение России провести "выборы" на временно оккупированных территориях Украины
18:29
Обновлено
Французский телеканал снял репортаж с позиций российских военных на оккупированных территориях. МИД Украины отреагировал
18:20
Россияне атаковали Козацкое на Херсонщинеи: есть погибший и раненые
18:11
OPINION
Телеграм-каналы, а зачем вы подрываете обороноспособность государства?
18:09
Дания готова передать истребители F-16 Украине только с согласия США
18:05
OPINION
Наши ветераны: новая надежда или скрытая угроза?
17:54
В Киевской области восстановили еще один мост через реку Ирпень
17:51
Бригада, которая вгрызается в Марьинку: Порошенко привез 79-й ОДШБр три авторемонтные мастерские и противоланцетные сетки
17:42
Двое правоохранителей из Полтавы развлекались в лесополосе с 15-летней девушкой. Одного уже задержали
17:30
Эксклюзив
Саммит НАТО в Вильнюсе будет учитывать ход контрнаступления ВСУ, - Фейгин
17:07
В Мелитополе пьяные россияне обстреляли оккупационную полицию и ФСБ
17:00
Во Франции арестовали юношу, подозреваемого в покушении на Макрона
16:37
Делегация ЮАР прибыла в Петербург для переговоров с Путиным
16:02
OPINION
Теракт РФ по разрушению Каховской ГЭС отразится на инфляции
15:50
В Кременчуге на мясокомбинате произошла утечка аммиака: есть пострадавшие
15:39
Из-за подрыва Каховской ГЭС Нацпарки "Великий Луг" и "Каменская Сечь" превращаются в пустыню
15:04
Обновлено
В Уганде боевики, подчиненные ИГИЛ, напали на школу: по меньшей мере 41 погибший
15:01
Обновлено
На угольной шахте в Павлограде произошел взрыв, трех человек госпитализировали
14:55
ПриватБанк
Ночью не будут работать карты, терминалы и банкоматы: ПриватБанк проводит регламентные работы
14:43
Россияне атаковали Константиновку на Донетчине: ранены женщина и 9-летний ребенок
14:28
Русские военные
На Херсонщине и в Крыму среди окупантов ширится холера, - движение "Атеш"
14:05
Эксклюзив
Пригожина могут отправить на фронт и там убить, а списать на Украину, - Фейгин
14:01
OPINION
Угрожая ядеркой, Россия забывает об ответном ударе
14:00
Эксклюзив
Украина стала на путь к освобождению Крыма, - генерал Ходжес
13:57
Обновлено
В приграничной деревне на Харьковщине россияне убили ракетой четырех человек
13:20
На Одесчине категорически запретили купаться и ловить рыбу
12:26
Жительница Глухова через своего родственника в РФ рассказывала ФСБ подробности прилетов
12:02
OPINION
Неожиданные победители
11:53
Maxar опубликовала новые спутниковые снимки разрушенной Каховской ГЭС
11:30
На западе Франции произошло землетрясение силой более 5 баллов
10:56
Эксклюзив
Есть подозрение, что в Беларусь завезен стратегический ядерный комплекс "Тополь-М" радиусом действия 12 тыс. км, - основатель "Белого легиона"
10:46
В Херсонской области подтопленными остаются 28 населенных пунктов, однако уровень воды снижается
10:35
В сутки российская армия обстреляла 10 областей: есть пострадавшие, 7 человек погибли. Ситуация в регионах
10:29
Россия получила временное преимущество в авиации на юге Украины, - британская разведка
10:22
Эксклюзив
В Черном море находятся две ракетоносители РФ, - Плетенчук
10:05
OPINION
Украина в НАТО: компромисс от Столтенберга
10:05
Минобороны: Украина перехватывает инициативу на поле боя, но нужно оружие дальностью до 200 км
09:36
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил о намерении вернуться в грузинскую политику
09:19
Испанский стартап PLD Space в последний момент упразднил запуск ракеты-носителя Miura-1
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV