Надеюсь, в Вильнюсе Запад даст понять, что будущее Украины – в НАТО, – генерал Ходжес
Членство в НАТО – лучшая гарантия безопасности для Украины, и есть надежда, что в Вильнюсе объявят конкретные шаги для этого
Об этом сказал генерал и экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в эфире Еспресо.
"Всем известно, что лучшая гарантия безопасности для Украины – это ее членство в НАТО, и я надеюсь, что это произойдет уже в скором времени. Надеюсь, на Вильнюсском саммите будут объявлены конкретные шаги, которые дадут всем понять, что будущее Украины – в НАТО. Даже если они не назовут это планом действий по членству, я думаю, что мы услышим несколько конкретных шагов, которые дадут нам это понимание.Я буду разочарован и думаю, что Вильнюсский саммит будет неудачным, если этого не произойдет. И, конечно, все, в частности руководство НАТО это хорошо понимают", - отметил он.
По мнению генерала, США и некоторые другие страны будут делать все, чтобы помочь Украине защититься после победы над РФ. Соединенные Штаты, Польша, Великобритания и, возможно, Германия и Франция будут способствовать усовершенствованию украинской ПВО и противоракетной обороны для противостояния угрозам со стороны России.
- 16 июня дипломат Валерий Чалый заявил, что Украина должна работать над тем, чтобы НАТО приняло решение о приглашении государства в Альянс в течение нынешнего саммита или саммита в следующем году.
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