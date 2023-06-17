Об этом сказал генерал и экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в эфире Еспресо.

"Всем известно, что лучшая гарантия безопасности для Украины – это ее членство в НАТО, и я надеюсь, что это произойдет уже в скором времени. Надеюсь, на Вильнюсском саммите будут объявлены конкретные шаги, которые дадут всем понять, что будущее Украины – в НАТО. Даже если они не назовут это планом действий по членству, я думаю, что мы услышим несколько конкретных шагов, которые дадут нам это понимание.Я буду разочарован и думаю, что Вильнюсский саммит будет неудачным, если этого не произойдет. И, конечно, все, в частности руководство НАТО это хорошо понимают", - отметил он.

По мнению генерала, США и некоторые другие страны будут делать все, чтобы помочь Украине защититься после победы над РФ. Соединенные Штаты, Польша, Великобритания и, возможно, Германия и Франция будут способствовать усовершенствованию украинской ПВО и противоракетной обороны для противостояния угрозам со стороны России.