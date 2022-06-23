Надеюсь, у Украины нет иллюзий по вступлению в ЕС, – албанский премьер
Премьер-министр Албании Эди Рама предостерег украинцев от любых обоснованных надежд на скорейшее вступление в Евросоюз
Комментарий албанского премьера опубликовал France24.
"Северная Македония является кандидатом на вступление 17 лет, если я не сбился со счета. Албания – уже 8. Поэтому поздравляем в клубе и Украину", - сказал Рама.
Премьер-министр Албании приветствовал потенциальное предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС, которое Тирана получила в 2014 году.
- Напомним, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина прогнозирует, что Украина может вступить в ЕС через 2-10 лет.
- 23 июня Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС.
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