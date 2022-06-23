Надеюсь, у Украины нет иллюзий по вступлению в ЕС, – албанский премьер

Комментарий албанского премьера опубликовал France24.

"Северная Македония является кандидатом на вступление 17 лет, если я не сбился со счета. Албания – уже 8. Поэтому поздравляем в клубе и Украину", - сказал Рама.

Премьер-министр Албании приветствовал потенциальное предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС, которое Тирана получила в 2014 году.

Напомним, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина прогнозирует, что Украина может вступить в ЕС через 2-10 лет.

23 июня Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС.

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