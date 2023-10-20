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"Надеюсь, Орбан вымыл руки после того": Кулеба прокомментировал встречу Путина с премьером Венгрии

20 октября, 2023 пятница
15:51
Война с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал встречу венгерского премьера Виктора Орбана с диктатором РФ Владимиром Путиным в Китае

Об этом он сказал во время интервью с France 24 .

У Кулебы спросили о встрече Орбана с Путиным, где первый поздоровался с российским диктатором.

"Надеюсь, что он (Виктор Орбан, – ред.) по крайней мере вымыл и продезинфицировал руки после рукопожатия с Путиным", – сказал министр.

Что известно о встрече Орбана с Путиным

17 октября глава российских террористов Владимир Путин в Пекине встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Это впервые за более чем год Путин встретился с лидером страны Европейского Союза. В апреле 2022 года в Москву приезжал канцлер Австрии Карл Негаммер, встречавшийся с главой Кремля.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным назвал войну РФ против Украины "военной операцией".

Кроме того, президент Чехии призвал западные столицы не поддаваться тактике российского лидера, направленной на расшатывание европейского единства. Такое заявление он сделал через два дня после последних действий Орбана.

В среду премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила также, что изображения венгерского премьера, пожимающего руку Путину, "очень, очень неприятны" и не поддаются логике. Посол США в Будапеште Дэвид Прессман также подверг резкой критике эту встречу.

Между тем, представитель венгерского правительства Золтан Ковач ответил на критику, отмечая, что, мол, Венгрия относительно России и войны в Украине с самого начала выступала за открытый и прозрачный диалог, чтобы помочь найти мирное решение.

Мир
Россия
Владимир Путин
Венгрия
Виктор Орбан
Дмитрий Кулеба
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