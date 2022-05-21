Надеюсь, новый пакет вооружений поможет Украине разблокировать порт в Одессе, – сенатор Макконнелл
Американский сенатор Митч Макконнелл заявил, что посредством нового пакета помощи в $40 млрд Украина способна разблокировать морской порт в Одессе
Об этом сообщает New York Times .
По его словам, новый пакет помощи Украине на $40 млрд среди прочего призван помочь разблокировать порт в Одессе.
"Я думаю, что этот пакет вооружений составлен таким образом, чтобы дать им то, что нужно сейчас, не только для победы в наземной войне, но и надеюсь, чтобы повлиять на то, чтобы вновь открыть порт в Одессе", - сказал Макконнелл. .
Россия после начала полномасштабной агрессии заблокировала все морские порты Украины, через которые поставляется большая часть товаров на экспорт.
- Генсек ООН Антониу Гуттереш призвал Россию открыть украинские порты для экспорта зерна в обмен на смягчение санкций.
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