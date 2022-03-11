"Надеюсь, нас отправят домой": СБУ перехватила разговор российского оккупанта, пытавшегося атаковать Киев

Об этом сообщили в ведомстве, передаёт Еспресо.TV.





В разговоре с женой оккупант рассказал, что украинские военные нанесли урон личному составу подразделения, а несколько дней назад уничтожили их паек, который доставили из РФ.

"У нас просто мало людей осталось. Много погибло, много раненых из нашей части, из нашего батальона", – сказал он.

Захватчик также добавил, что их планируют переправить в Беларусь.

"Ходят радостные новости: мы в Беларусь скоро поедем и будем ждать подкрепления техники, людей, доукомплектования. Я надеюсь, что нас уже домой отправят", - отметил российский военный.

Напомним, Служба безопасности Украины перехватила разговор российского военного, участвующего в нападении на Николаев, с его товарищем.