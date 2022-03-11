"Надеюсь, нас отправят домой": СБУ перехватила разговор российского оккупанта, пытавшегося атаковать Киев
Служба безопасности Украины обнародовала перехваченный разговор российского оккупанта с его супругой. Отмечается, что захватчик был в составе части, пытавшейся захватить Киев через Бородянку
Об этом сообщили в ведомстве, передаёт Еспресо.TV.
"У нас просто мало людей осталось. Много погибло, много раненых из нашей части, из нашего батальона", – сказал он.Захватчик также добавил, что их планируют переправить в Беларусь.
"Ходят радостные новости: мы в Беларусь скоро поедем и будем ждать подкрепления техники, людей, доукомплектования. Я надеюсь, что нас уже домой отправят", - отметил российский военный.
- Напомним, Служба безопасности Украины перехватила разговор российского военного, участвующего в нападении на Николаев, с его товарищем.
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