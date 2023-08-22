Надеюсь, каждый из нас и наши дети не забудут ужасов и боли, которые причинила Россия, – боец 14 ОМБр Ирис. Спецпроект "Украина: цена свободы"

Сергей мечтал стать военным, еще когда был 10-летним парнем. А в 15 лет уже поступил в Острожский военный лицей в Ровенской области. Это был его сознательный выбор. Но и прабабушка так хотела – признается мужчина. Родители – не военные люди. В армии служил только покойный дед.

По словам Сергея, учебное заведение дало понять, что такое армия. Там была жесткая дисциплина. Ребят отчисляли даже за то, что курили. И уровень обучения был выше по сравнению с обычной школой. Оттуда сразу поступил в Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Это был 2011 год. Сергей вспоминает, что тогда даже представить не мог, что будет война с Россией. Эту страну никто не рассматривал как врага. Думали о возможности конфликтов России со странами Западной Европы, но точно не в Украине.

Когда началась российско-украинская война в 2014 году, Сергей еще учился. В следующем году должен был заканчивать обучение в академии. О досрочном выпуске речи не было, но случившиеся события в Дебальцево и ребятам сообщили, что академию нужно заканчивать быстрее. Тогда началось интенсивное обучение, а в 2015-м в начале марта Сергей уже был на позициях в составе 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. В течение восьми лет Сергей Мазорчук прошел разные боевые точки на Востоке. Год был в районе населенного пункта Крымское. Дальше была ротация в Зайцево возле Горловки. Там были очень жестокие бои, ведь расстояние между украинскими военными и противником составляло от 70 до 110 метров. А дальше – позиции в Золотом, откуда уже как командир батальона сумел вывести из окружения более трехсот подчиненных. Сейчас мужчина дальше на позициях – защищает Украину. В настоящее время начальник штаба, первый заместитель командира 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Сергей, почему для Вас было важно отправиться в армию?

Я сознательно выбрал для себя профессию военнослужащего Вооруженных Сил Украины. То есть судьбу военного. В 2014 году, когда учился на третьем курсе, началась открытая агрессия России против Украины. Сначала Крым, потом Донбасс. Уже тогда четко понимал, что меня ждет, к чему следует готовиться, какая ответственность на меня возлагается. Ведь армия защищает свое государство и свой народ, следовательно, моя судьба и предназначение, как военнослужащего – защищать Украину и украинцев. Вскоре после окончания учебы я начал службу в одной из механизированных бригад в должности командира взвода.

Как Вы думаете, что эта война означает в целом для развития Украины и, в частности, освобождения от российского ига?

Конечно, война с Россией началась не в 2014 году и, тем более, не в 2022 году. Эта война продолжается многие столетия. Только ее фазы были разными. Сопротивление казаков уничтожению Сечи, армия УНР, сопротивлявшаяся московитам, российский и советский геноцид украинского народа, голодоморы в Украине, выселения и лагеря, куда целыми семьями и селами вывозили украинцев, а в их дома заселяли "ватников", принудительное коммунистической идеологии, украинские диссиденты… Этот список можно продолжать и продолжать. И на каждом из этих этапов украинцы воевали – как могли. А у нас сейчас есть уникальный исторический шанс – раз и навсегда уничтожить нашего извечного врага, который понимает только язык силы и оружия. И будьте уверены, мы этот шанс используем.

Что, в конце концов, эта война изменит в Украине?

Надеюсь, каждый из нас, а также наши дети никогда не забудут ужасов и болей, которые причинила нам Россия. И никто из нас никогда не назовет россиян "братьями".

Что Вы скажете о реакции украинцев на войну?

Находясь на фронте, мы чувствуем чрезвычайную поддержку украинского народа, а также поддержку наших партнеров с Запада. А кроме того, враждебно нам государство и его руководитель, как это ни странно, своими зверствами и своей низостью сделали немало для нашего единства и государственности. У нас нет Запада и Востока, нет Северной, Южной или Центральной Украины. С 24 февраля 2022 года у нас есть единая для всех Украина и единственный украинский народ. Впрочем, досадно отдавать себе отчет, что многие люди в Украине забыли о войне, потому что "она далеко и их не касается". А вспоминают только тогда, когда в их город, не дай Бог прилетит российская ракета. А есть и такие в Украине, которые все еще ждут Россию. К счастью, их мало. Но, к сожалению, они есть.

Больше года продолжается полномасштабная война. Какой ценой мы освобождаем территорию?

Ни для кого не секрет, что Россия бросает на фронт самые плохие свои слои населения, в том числе заключенных. Так сказать, утилизирует мусор. Украину защищают ее лучшие сыновья и дочери, сознательные патриоты, которые понимают, за кого и за что воюют. Поэтому когда в боевых действиях гибнет наш защитник или защитница – это огромная потеря для всего украинского народа, для всего государства. Поэтому да, украинские территории освобождаются очень высокой ценой.

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Какой хотели бы видеть Украину после победы?

После победы я, конечно, хотел бы видеть Украину свободным, независимым, единственным, процветающим государством. Мы держим четкий курс на Европу, что меня очень радует, как гражданина Украины. А как военнослужащему, мне бы очень хотелось, чтобы Украина вступила в НАТО. Более 30 лет назад, в 1991 году, мы сделали свой выбор, но не поддержали и не отстояли его. Сейчас для нас важно не допустить ту же ошибку – отстоять, выстоять, победить, отстроить, развивать, быть с цивилизованным миром, живя в своей цветущей мирной Украине.

Справка. Материал создан в рамках спецпроекта "Цена Свободы", который выходит на всех платформах Эспрессо и посвящен Дню Независимости. В спецпроекте мы анализируем разные аспекты пути Украины, от провозглашения Независимости до настоящего, рассматриваем будущие перспективы и сценарии развития после победы, показываем лицо независимой Украины и рассказываем о цене, которую приходится платить нашей стране за свободу и независимость