"Надеюсь, Италия не выдаст его России": мать украинского режиссера Лавренчука о задержании сына

Об этом она сообщила в комментарии Радио Свобода.



"Я ожидаю возвращения сына в Украину, которого не выдаст Италия России", - сказала женщина.



Ирина Лавренчук, проживающая во Львове, сказала, что общалась с сыном в последний раз 15 декабря. По ее словам, он возвращался из Тель-Авива во Львов через итальянский город Неаполь.



"Он в Италию специально не уехал, летел из Тель-Авива во Львов с пересадкой в Неаполе. Я знаю, что сын имеет поддержку украинского консульства, имеет итальянского адвоката. Как нам рассказал консул, Евгений - в боевом настроении. Я не могла представить такую ситуации, которая произошла с сыном", - сказала Ирина Лавренчук.



Издание пишет, что по неподтвержденным сообщениям в сети, российская сторона якобы настаивает, что Лавренчук восемь лет назад совершил на территории России какое-либо правонарушение. От самого Лавренчука никаких публичных заявлений нет, в последний раз в сети 15 декабря он писал, что летит из Израиля в Неаполь (Италия). Получить комментарии от российской стороны пока возможности нет.



Справка. Евгений Лавренчук родился во Львове, где окончил польскую школу имени Марии Магдалены. В 2003 году он окончил Российскую академию театрального искусства, позже изучал высшие курсы хореографии в Университете имени Марии Кюри-Склодовской в Польше.



В 2004 году он зарегистрировал "Польский театр в Москве", но в 2014 году покинул Россию в знак несогласия с политикой государства.



С 2018 года в течение трех лет он являлся главным режиссером Одесского национального академического театра оперы и балета. С июня 2018 года Лавренчук является экспертом Украинского культурного Фонда, а с марта 2021 года – заслуженный артист Украины.

Напомним, 3 января стало известно, что главный режиссер Одесской оперы Евгений Лавренчук более двух недель удерживается в итальянском следственном изоляторе по запросу России.