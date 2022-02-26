"Надеюсь, Германии и Венгрии хватит мужества": Зеленский заявил о почти полной поддержке ЕС по отключению РФ от SWIFT
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Германию и Венгрию поддержать отключение РФ от SWIFT
Об этом он заявил в обращении, передает Еспресо.TV.
"Уже есть почти полная поддержка стран ЕС по отключению России от SWIFT. Надеюсь, что Германии и Венгрии хватит мужества поддержать это решение. Нам мужества хватает защищать свою Родину и Европу", - сказал Зеленский.
- Зеленский сообщил, что глава Франции Эмманюэль Макрон поддержал введение санкций против Путина и отключение России от SWIFT.
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