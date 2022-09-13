Об этом в эфире Эспрессо сказал историк Сергей Громенко.

"Я надеюсь, что эта война - это было бы окончательное, ультимативное лекарство против заразы "русского мира". До 2014 года, очевидно, треть украинцев точно так или иначе симпатизировала России и видела в ней, союзника, партнера и тому подобное. Кто-то же голосовал за коммунистов, Януковича, ОПЗЖ. Даже когда в 2014 году начались боевые действия - были оккупированы Крым и Донбасс, количество пророссийски и просоветски настроенных украинцев уменьшилось, но не радикально", - рассказал он.

По его словам, примерно где-то 20% так и оставались сторонниками восточного вектора интеграции.

"24 февраля 2022 года пророссийская повестка дня навсегда просто перестала быть для Украины актуальной и это я считаю важнейшим из всех последствий этой войны. То, что мы перестали дергаться. Теперь ориентация на Россию всегда будет связана с определенной опасностью для тех, кто будет выражать такие надежды. Теперь вектор развития страны исключительно западный", - подытожил Громенко.