Надеюсь, эта война стала ультимативным лекарством против "русского мира", - историк Громенко
24 февраля 2022 года пророссийская повестка дня навсегда перестала быть для Украины актуальной, это важнейшее из всех последствий войны
Об этом в эфире Эспрессо сказал историк Сергей Громенко.
"Я надеюсь, что эта война - это было бы окончательное, ультимативное лекарство против заразы "русского мира". До 2014 года, очевидно, треть украинцев точно так или иначе симпатизировала России и видела в ней, союзника, партнера и тому подобное. Кто-то же голосовал за коммунистов, Януковича, ОПЗЖ. Даже когда в 2014 году начались боевые действия - были оккупированы Крым и Донбасс, количество пророссийски и просоветски настроенных украинцев уменьшилось, но не радикально", - рассказал он.
По его словам, примерно где-то 20% так и оставались сторонниками восточного вектора интеграции.
"24 февраля 2022 года пророссийская повестка дня навсегда просто перестала быть для Украины актуальной и это я считаю важнейшим из всех последствий этой войны. То, что мы перестали дергаться. Теперь ориентация на Россию всегда будет связана с определенной опасностью для тех, кто будет выражать такие надежды. Теперь вектор развития страны исключительно западный", - подытожил Громенко.
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