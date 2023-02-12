Об этом он рассказал в интервью Радио NV .

Лубинец поделился, что получил информацию о том, что представитель Европейского института омбудсмена Йозеф Зигеле лично убрал двух украинских детей с территории Австрии. Он отметил, что дети находились в стране абсолютно законно: их взяли на консульский учет в Австрии согласно всем конвенциям и сообщили об этом австрийским властям.

"Это детки из Луганской области. Перед тем как они попали в Австрию, они некоторое время находились во Львовской области. Были все письменные разрешения от их родителей, чтобы соответствующие органы Украины занимались их перемещением, чтобы они проживали в Австрии", - рассказал Лубинец.

Он добавил, что пытаются выяснить, как Зигеле забрал детей и физически доставил их в Россию. Предполагается, что он сделал это самолетом через Анкару.

"Прилетел в Москву, где лично их передал представителям РФ. То есть, знаете, такая доставка по вызову украинских детей с территории Европы прямиком в Москву", - сказал Лубинец.

Также уполномоченный ВР по правам человека поделился, что писал два письма президенту Европейского института и омбудсмену Сербии Драгону Малкову с требованием разъяснить ситуацию. В них он просил созвать заседание и исключить Зигеле из организации.

Впрочем, на все письма Лубинца поступили формальные отписки. В частности, на первое письмо поступил ответ, что "Зигеле, когда он это делал, то не был представителем этой организации". На второе письмо поступило неофициальное сообщение на электронный адрес, где написали, что "мне ответа не могут дать, потому что заблокирован рабочий компьютер".

"После этого понял, что президент этой организации Драго Милков поддерживает действия Йозефа Зигеле, а я находиться в рядах этой организации не могу", – отметил Лубинец.

После этого он написал открытое письмо ко всем членам организации, в котором призвал их выйти из ее рядов. Впоследствии Лубинец публично разорвал свой членский билет. Также он поблагодарил омбудсменов Латвии и Литвы, также вышедших из Европейского института, и подчеркнул, что сейчас ряд других украинских коллег готовятся покинуть организацию.

"Считаю, что все, кто своими действиями могут в каком-то смысле поддерживать связь со страной-террористом, должны тогда публично об этом говорить. И пусть общественность их стран дает им оценку", - подчеркнул Лубинец.

Также он отметил скорую реакцию австрийских властей на скандал с незаконным вывозом детей на территорию России. По его словам, уже открыто уголовное производство, а Зигеле уже приостановили адвокатское удостоверение. Кроме того, у него изъяли компьютерную технику, которую сейчас проверяют.

"Я надеюсь, что Зигеле будет на скамье подсудимых, как человек, который непосредственно принял участие в похищении двух украинских детей. А именно так я трактую эту ситуацию. Он физически разоблачил украинских детей и передал их представителям страны-террориста РФ", - подытожил. Лубинец.