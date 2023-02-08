Надеюсь, что вопрос поставки самолетов в Украину будет поднят во время февральского "Рамштайна", - дипломат Линкявичюс
Дипломат и бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в эфире программы "Spotlight Ukraine" на Еспресо рассказал, получит ли Украина долгожданные истребители F-16
Литовский дипломат говорит, что, хотя поставки западного оружия в Украину, к сожалению, проходят очень медленно, ВСУ получат все необходимое для освобождения оккупированных территорий.
“Мы все знаем, что поддержка оказывается, но, безусловно, слишком медленно, и те красные линии, которые мы сами себе установили, тоже не помогают. И это было изначально. Ведь очень трудно принять решение по противотанковому вооружению, потом было трудно принять решение по HIMARS, а затем по танкам. Но я очень надеюсь, что сейчас пришло время для более решительной и последовательной поддержки и что во время февральского "Рамштайна" будут дискуссии о реактивных самолетах и дальнобойной артиллерии, потому что это то, что нужно для освобождения оккупированных и аннексированных украинских территорий и для окончания войны”, - отметил он.
В то же время Линас Линкявичюс убежден, что западные партнеры в конце концов примут решение о поставках истребителей F-16, поскольку танки также сначала не входили в список передачи.
“Я считаю, что это не категорическое "нет", а "пока что нет", потому что то же самое произошло с поставкой танков. Поэтому давайте воспринимать это как тактические заявления, поскольку пилотов уже готовят, и это вопрос времени, хотя опять же время – очень важный фактор”, - подытожил бывший министр иностранных дел.
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