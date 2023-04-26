Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Нужно подождать официальной информации о разговоре президента Украины с главой Китая. Но Китай будет стоять на своей позиции и продвигать свой так называемый мирный план. Китай думает не об Украине, Китай думает о своей глобальной конкуренции с США и ЕС. Мы понимаем, что Россия сама не покинет территорию Украины, она не уйдет ни с материковой части Украины, ни из Крыма", - подчеркнул Синютка.

Народный депутат Украины также добавил, что деоккупация Украины возможна только военным путем.

"Деокупация Украины - это военный шаг. Мы обязаны оружию, которое поставляют нам западные союзники, обучению, которое проходят украинские военнослужащие. Поэтому говорить о переговорах - это значит зафиксировать линию, на которой сегодня находятся оккупанты и украинские войска. Я хотел бы понимать, что президент Украина не дал никаких сигналов Си, что он готов к такому разговору или к переговорам с РФ", - подчеркнул Синютка.