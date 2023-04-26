Надеюсь, что президент Украины не дал никаких сигналов Си по поводу переговоров с РФ, - нардеп Синютка
Народный депутат Украины Олег Синютка считает, что Китай думает не об Украине, Китай думает о своей глобальной конкуренции с США и ЕС
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Нужно подождать официальной информации о разговоре президента Украины с главой Китая. Но Китай будет стоять на своей позиции и продвигать свой так называемый мирный план. Китай думает не об Украине, Китай думает о своей глобальной конкуренции с США и ЕС. Мы понимаем, что Россия сама не покинет территорию Украины, она не уйдет ни с материковой части Украины, ни из Крыма", - подчеркнул Синютка.
Народный депутат Украины также добавил, что деоккупация Украины возможна только военным путем.
"Деокупация Украины - это военный шаг. Мы обязаны оружию, которое поставляют нам западные союзники, обучению, которое проходят украинские военнослужащие. Поэтому говорить о переговорах - это значит зафиксировать линию, на которой сегодня находятся оккупанты и украинские войска. Я хотел бы понимать, что президент Украина не дал никаких сигналов Си, что он готов к такому разговору или к переговорам с РФ", - подчеркнул Синютка.
- Ранее Financial Times писала, что в Китае не исключают возможность встречи Си Цзиньпина и Зеленского.
- Перед этим посол Китая в ЕС Фу Цун сказал, что лидер Китая Си Цзиньпин не звонит президенту Украины Владимиру Зеленскому, потому что "очень занят", но между странами частые контакты на более низком уровне.
- Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином, лидер КНР сообщил, что в Украину прибудет представитель китайского правительства
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