Надеюсь, что президент осудит это преступное голосование парламента
Две с половиной сотни народных депутатов Украины отказываются восстановить обязательное обнародование деклараций своего состояния
Украинские власти просят помощь и получают десятки миллиардов долларов, льготные кредиты и гранты от более чем пятидесяти иностранных государств.
Украинские власти забирают почти все деньги у местного самоуправления для закрытия дыр государственного бюджета.
Десятки миллионов людей в Украине и по всему миру жертвуют миллиарды долларов на нужды обороны и гуманитарную сферу.
И в этот величественный момент, когда отдают все, когда каждый день погибают сотни патриотов, когда идет Третья мировая война, когда миллионы украинцев потеряли свое имущество, две с половиной сотни народных депутатов Украины отказываются восстановить обязательное обнародование деклараций своего состояния, состояния других государственных служащих и сотрудников офиса президента.
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Это очень мелочно по-человечески.
Это публичное оскорбление всех, кто помогает и направляет нам деньги и ресурсы из-за границы.
Это унижение памяти десятков тысяч патриотов, отдавших жизнь ради чести и достоинства Украины.
Это желание действовать без контроля и неуважения и к обществу и к нашим западным союзникам, которым важно видеть прозрачность и честность власти.
Надеюсь, что президент Украины осудит это преступное голосование парламента, наложит вето на законопроект, и призовет парламент и свою монопартию, поддержавшую законопроект, проголосовать иначе — так, как требует совесть и честь.
Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.
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