Надеюсь, что от получения Украиной статуса кандидата в членство в ЕС займет гораздо меньше времени, чем в привычных условиях, — Чалый

Об этом он сообщил в эфире Espreso TV.



Дипломат отметил, что успех Украины на европейском направлении подрывает фундамент России: "Надеюсь, что от получения Украиной статуса кандидата в членство в ЕС займет гораздо меньше времени, чем в привычных условиях", - сказал он.



Также Чалый добавил: "Битва на Востоке нуждается в нашей максимальной мобилизации сил. Потому что перемещение основных боев на Восток ослабляет готовность политической элиты на максимальном уровне. Поэтому, чтобы не было иллюзий, чтобы победить в этой войне, нам постоянно необходима мобилизация всех сил и ресурсов" .



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