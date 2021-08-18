Надеюсь, что на следующей неделе он будет не таким, как вчера, - тренер "Монако" засыпал комплиментами 20-летнего вратаря "Шахтера"

Об этом сообщает официальный сайт " Шахтера ".



"Мы смотрели видео матчей, видели, что он чувствует себя комфортно на мяче, спокойно. Да, ему 20 лет, поэтому это нечто особенное. И в этом поединке, и в чемпионате Украины он показывал, что становится очень хорошим голкипером. Сейчас Пятов - второй номер, а я провел много матчей против него. И чтобы Пятов был номером два, это должен быть хороший вратарь Если Трубин продолжит на том же уровне, его ждет отличная карьера, но надеюсь, что на следующей неделе он будет не так хорош, как вчера ", - сказал тренер" Монако "Ковач.



В первом поединке плей-офф квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" обыграл "Монако" на выезде (1: 0). Ответный матч состоится 25 августа.



20-летний Анатолий Трубин провел в этом сезоне 7 матчей, из них 3 "на ноль". Transfermarkt оценивает голкипера в 8 млн евро - он самый дорогой вратарь Украины.

17 августа во первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил "Монако".

В другом матче молдавский "Шериф" Юрия Вернидуба сенсационно разгромил загребское "Динамо"

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