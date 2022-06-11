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Главная война с Россией Надеюсь, что мы сможем дать Украине несколько десятков ракетных систем HIMARS, – американский генерал Уэсли Кларк

Надеюсь, что мы сможем дать Украине несколько десятков ракетных систем HIMARS, – американский генерал Уэсли Кларк

11 июня, 2022 суббота
04:51
война с Россией

США должны перезапустить производство артиллерийских систем HIMARS и поставлять их в Украину по крайней мере десятками

Об этом в комментарии "Голосу Америки" заявил генерал Уэсли Кларк - бывший командующий союзными силами США и НАТО.

"Четыре системы, переданные Штатами – это очень мало, хотелось бы гораздо больше. Но их пока не производят даже в США. Так же, как и в случае со "Стингерами" и "Джавелинами", Соединенным Штатам приходится ускорить свое производство, чтобы срочно заполнить все потребности на отправку в Украину и одновременно иметь определенный резерв на складах, но эти запасы не безграничны.

Производство HIMARS недавно было прекращено. Теперь его, вероятно, перезапустят, но это не мгновенный процесс. Я надеюсь, что мы сможем предоставить Украине несколько десятков ракетных систем HIMARS. Возможно, и больше, но четыре – это уже начало", - отметил Уэсли Кларк.

Генерал отметил, что системы HIMARS крайне необходимы ВСУ для сохранения собственных позиций. Ведь, находясь в обороне, украинские военные являются фиксированной мишенью для мощной российской артиллерии.

"Эти системы высокой дальности позволят украинским силам держать врага дальше линии столкновения и самим выйти из зоны действия российской артиллерии. Например, дальность HIMARS преобладает российские СМЕРЧи на несколько километров. Поэтому, если вы знаете, где расположены системы СМЕРЧ, вы поставите HIMARS дальше, чтобы они могли поразить российские СМЕРЧИ, а враг не сможет попасть в вас», – объяснил генерал Кларк.

"Голос Америки" отмечает, что в новом пакете оборонной помощи от США украинское командование возлагает особую надежду именно на ракетные системы залпового огня HIMARS. В настоящее время было выделено 4 таких установки.

"HIMARS могут поражать цели на расстоянии до 300 километров, но Украине пока предоставили боеприпасы с дальностью не более 80 километров. А также призвали не вести обстрелы по позициям врага непосредственно на территории России", – говорится в материале.

  • Напомним, 1 июня Джо Байден официально подтвердил предоставление Украине систем залпового огня HIMARS.
  • 2 июня The Washington Post писал , что ВСУ понадобится около трех недель, чтобы научиться использовать ракетные системы HIMARS.

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