"Надеюсь, что Израиль перестанет существовать": турецкий политик из партии Эрдогана заявил, что молится за Гитлера
Турецкий политик Сулейман Сезен, представляющий партию президента страны Реджепа Эрдогана в городе Самсун, заявил, что немецкий диктатор Адольф Гитлер " был прав, когда убивал евреев". Также он подчеркнул, что молится о божьей милости для лидера нацистской партии
Об этом он сказал на заседании совета, пишет Global Village Space.
"Гитлер сказал: "Вы будете проклинать меня за каждого еврея, которого я не убил". Такие правдивые слова, как сегодня сионистский еврейский Израиль, стоит за каждой попыткой создать хаос в мире", - заявил Сезен.
Он добавил, что молится о "Божьей милости и благодати Гитлеру за его слова".
Турецкий политик выразил надежду, что Израиль "вскоре перестанет существовать и в мире наступит мир, как только он будет очищен от евреев".
Другой член совета предположил, что высказывания его коллеги были эмоциональной вспышкой.
- Заявление Сезема прозвучало после того, как вечером 17 октября боевики ХАМАС заявили, что Израиль нанес авиационный удар по больнице в Газе, в результате чего погибли по меньшей мере 500 человек. ЦАХАЛ начал расследование.
- Весь вечер в Турции проходили акции протеста против обстрела госпиталя Аль-Ахли в Газе. Митингующие собирались у израильского посольства в Анкаре и генконсульства в Стамбуле.
- Также в Иордании, Турции, Ливане, Иране, Египте и Ираке тысячи человек вышли на улицы в знак протеста после авиаудара по больнице в Газе. 18 октября в 03:53 в Бейруте несколько протестующих штурмовали офис ООН и поджигали его.
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