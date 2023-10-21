"Надеюсь, что Израиль перестанет существовать": турецкий политик из партии Эрдогана заявил, что молится за Гитлера

Об этом он сказал на заседании совета, пишет Global Village Space.

"Гитлер сказал: "Вы будете проклинать меня за каждого еврея, которого я не убил". Такие правдивые слова, как сегодня сионистский еврейский Израиль, стоит за каждой попыткой создать хаос в мире", - заявил Сезен.

Он добавил, что молится о "Божьей милости и благодати Гитлеру за его слова".

Турецкий политик выразил надежду, что Израиль "вскоре перестанет существовать и в мире наступит мир, как только он будет очищен от евреев".

Другой член совета предположил, что высказывания его коллеги были эмоциональной вспышкой.