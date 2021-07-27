Надеюсь, что это слухи, - Холланд отреагировал на интерес Абрамовича
Норвежский форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холланд не впечатлен интересом лондонского "Челси"
Об этом сообщает Sky Germany.
Холланд прокомментировал интерес "Челси" к себе.
"Интерес "Челси"? Я разговаривал со своим агентом вчера, а до этого мы месяц не контактировали. Это вам нужно мне рассказать. Но я надеюсь, что это всего лишь слухи, потому что 175 млн евро - большие деньги за одного человека", - сказал Эрлинг Холланд.
Английские СМИ ранее узнали, что российский владелец "Челси" Роман Абрамович выделил на покупку Холланд 175 млн евро. Дороже за всю историю продавали только одного футболиста - бразильца Неймара, за которого французский ПСЖ заплатил в 2017 году "Барселоне" 222 млн евро.
В прошлом сезоне 20-летний Эрлинг Холланд сыграл за "Боруссию" 40 матчей, забил 40 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с немецким клубом рассчитан до 2024 года.
- 13 июля дортмундская "Боруссия" отказалась продавать норвежского футболиста Эрлинга Холланд лондонскому "Челси" за 175 млн евро.
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