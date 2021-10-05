Надеюсь, будем иметь абсолютного чемпиона мира: Уайлдер призвал Усика быть человеком чести

Об этом Уайлдер заявил в интервью Last Stand Podcast.

По его словам, после того, как он побьет Тайсона Фьюри, а Александр Усик второй раз победит Джошуа, он намерен определить с Украинской абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Надеюсь, что в это время в следующем году у нас будет абсолютный чемпион. Но когда я побью Фьюри, и если Усик второй раз победит Джошуа, а во мире предсказывают, что это произойдет, если только Энтони ничего не изменит в своем тренировочном лагере, то, думаю, Александр будет человеком чести и подерется со мной ", - сказал Уайлдер.

Он также заверил, что подходит к третьему бою с Фьюри в отличной форме.

"Я считаю, что мы сможем увидеть этот бой, потому что я вынесу Фьюри. В моей голове нет ни малейшего сомнения в этом. Тайсон не тренировался так же тщательно, как я, он не хочет этого так сильно, как я. И он не знает, что его ждет. Они никогда не видели такого Уайлдера. Никто не видел меня таким. и я докажу это всем моим скептикам и поклонникам. 9 октября будет веселый вечер бокса ", - пообещал Уайлдер.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Бой Фьюри и Уайлдера было запланировано на 24 июля, но его перенесли на 9 октября из коронавирус у британца.

Фьюри и Уайлдер ранее уже встречались дважды - в декабре 2018 была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца титул.