Надеяться на российский Красный Крест бесполезно, у них "кризис в Украине", - советник мэра Мариуполя

Об этом в эфире Эспрессо сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Что касается Красного Креста, мы действительно надеемся на вмешательство Международного Красного Креста, потому что российский КХ, который как бы часть Международного - у них нет войны, есть "украинский кризис". Они об этом официально сообщают, они начали предоставление выплат депортированным и называет их "Людями, которые были вынуждены переселиться из-за украинского кризиса". Надеяться на российский Красный Крест - это бесполезно", - сказал он.

По его словам, есть надежда на вмешательство Международного Красного Креста или ООН.

Если честно, мы уже не знаем, к кому мы постучались вместе с правительством, чтобы наконец-то начало что-то происходить. Это вообще дичь какая-то, когда посреди 21 века внутри Европы людям не доступна никакая вода, не то, что питьевая, местами недоступная нормальная пища, элементарная медицинская система", - подытожил Андрющенко.