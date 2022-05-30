Надеяться на бунты в России можно только, если там все рухнет, — генерал-майор Ягун
Генерал-майор Виктор Ягун убежден, что единственные бунты, на которые способны россияне, "за спирт и хлеб", на гражданское сопротивление в РФ полагаться не стоит
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Надеяться на внутренние бунты можно будет только в случае, когда действительно все рухнет. В частности, начнется гуманитарный кризис, рухнет все, что связано с медициной, продовольствием - то есть с тем, что может напрямую затронуть россиян. В таком случае они могут выйти на улицы, и это будет не гражданский, а социальный протест. Как когда-то, сто лет назад были бунты за спирт или хлеб, только и такие сегодня могут быть в России.
Ягун добавил, что сейчас Путин препятствует не только всему миру, а прежде всего так называемому своему кругу.
"Все-таки есть надежда, что Путин долго на этом посту не продержится. И не потому, что он болен, и не потому, что его кто-то может убить, а потому что Путин действительно всем мешает. Аналитики сами говорят, он мешает нескольким лагерям одновременно: одним препятствует, потому что не до конца делает, другим мешает тем, что делает, но не так, третьим – вообще своим присутствием. Так это все плюс начавшиеся проблемы в экономике могут поспособствовать смещению Путина с этой должности", – сказал Ягун.
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Российскому правителю Владимиру Путину и его пресс-службе все сложнее скрывать развитие симптомов болезни Паркинсона. Для нее характерны самопроизвольные дергания конечностей, потеря равновесия, хватание за ближайшие предмета из страха споткнуться о что-нибудь или упасть. Именно так он себя вел во время последних встреч с руководителями Беларуси и Таджикистана Александром Лукашенко и Эмомали Рахмоном, пишет лондонская. газета Daily Mail.
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