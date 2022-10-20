Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину инструктор по физическому воспитанию одной из столичных гимназий неоднократно оправдывала в соцсетях российскую агрессию. Также она признавала правомерной оккупацию части территории Украины, называла Киев частью Москвы и выражала надежду на победу России.

В ее сообщениях обнаружили публичное оправдание войны РФ против Украины и призывов к свержению украинского конституционного строя.

Киевляне сообщили о подозрении в распространении материалов с публичными призывами к свержению конституционного строя в Украине, а также в оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорифификации ее участников (ч. 2, 3 ст. 109, ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины). Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Сейчас идет досудебное расследование.

5 октября СБУ сообщила, что в Украине будут судить двух жителей Закарпатья, публично оправдывающих вооруженную агрессию РФ.

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