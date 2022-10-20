Надеялась на победу РФ в войне против Украины: в Киеве объявили подозрение работнице гимназии
В Киеве объявили подозрение работнице гимназии, которая оправдывала войну РФ против Украины и выражала надежду на победу России
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину инструктор по физическому воспитанию одной из столичных гимназий неоднократно оправдывала в соцсетях российскую агрессию. Также она признавала правомерной оккупацию части территории Украины, называла Киев частью Москвы и выражала надежду на победу России.
В ее сообщениях обнаружили публичное оправдание войны РФ против Украины и призывов к свержению украинского конституционного строя.
Киевляне сообщили о подозрении в распространении материалов с публичными призывами к свержению конституционного строя в Украине, а также в оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорифификации ее участников (ч. 2, 3 ст. 109, ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины). Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Сейчас идет досудебное расследование.
- 5 октября СБУ сообщила, что в Украине будут судить двух жителей Закарпатья, публично оправдывающих вооруженную агрессию РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.03
Покупка 40.03Продажа 40.76
-
EUR
Покупка 38.39Продажа 39.42
- Актуальное
- Важное