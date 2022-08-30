Надевал футболку с надписью "Вежливые люди": собкор "Рады" в Луганской области Артем Весько получил госнаграду
23 августа президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами ряд медийщиков. Среди них – собкор канала "Рада", который надевал футболку с сепаратистским логотипом
Внимание на это обратили в Институте массовой информации .
23 августа ко Дню Независимости Украины Владимир Зеленский наградил ряд медийщиков. Среди них были пять человек с Луганщины, в том числе Артем Весько. Сейчас он является собственным корреспондентом канала "Рада" в Луганской области.
Корреспондент получил орден "За заслуги" III степени. Он награжден "за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, отстаивание национальных интересов нашего государства, добросовестное исполнение профессионального долга".
Луганские журналисты возмутились таким развитием событий. Они помнят, как в 2016 году Весько, тогда работавший собкором Лисичанской ТРК "Акцент", на сессии Лисичанского городского совета был одет в футболку с надписью "Вежливые люди". Именно так в 2014 году во время аннексии Крыма в РФ называли российских оккупантов без формы и опознавательных знаков.
Так, несогласие в социальных сетях выразил журналист "Реальной газеты" и издания "Зміст" Александр Белокобыльский.
"И еще не понимаю эту формулировку "мужество" – может, он под обстрелами "украинских карателей снимал репортажи об освободителях?" – пишет Белокобыльский.
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