Внимание на это обратили в Институте массовой информации .

23 августа ко Дню Независимости Украины Владимир Зеленский наградил ряд медийщиков. Среди них были пять человек с Луганщины, в том числе Артем Весько. Сейчас он является собственным корреспондентом канала "Рада" в Луганской области.

Корреспондент получил орден "За заслуги" III степени. Он награжден "за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, отстаивание национальных интересов нашего государства, добросовестное исполнение профессионального долга".

Луганские журналисты возмутились таким развитием событий. Они помнят, как в 2016 году Весько, тогда работавший собкором Лисичанской ТРК "Акцент", на сессии Лисичанского городского совета был одет в футболку с надписью "Вежливые люди". Именно так в 2014 году во время аннексии Крыма в РФ называли российских оккупантов без формы и опознавательных знаков.

Так, несогласие в социальных сетях выразил журналист "Реальной газеты" и издания "Зміст" Александр Белокобыльский.

"И еще не понимаю эту формулировку "мужество" – может, он под обстрелами "украинских карателей снимал репортажи об освободителях?" – пишет Белокобыльский.