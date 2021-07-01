"Надеемся увидеть дальнейшие действия со стороны украинской власти": в Госдепе США назвали наибольший приоритет в отношениях с Украиной
США считают наибольшим приоритетом в отношениях с Украиной поддержку реформ в критически важных сферах
Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Кара Макдональд, передает "Укринформ" .
"Поддержка реформ в критически важных сферах наиболее приоритетна для отношений Соединенных Штатов с Украиной", - сказала Макдональд.
Представительница Госдепа отметила, что с 2014 года Украина достигла значительного прогресса в реформах, заявив, что "сегодня Украина сильнее, успешнее и более подотчетна своему народу.
Однако Макдональд отметила, что украинские олигархи и дальше получают сверхприбыли за счет государства, что мешает борьбе с коррупцией.
Представительница Госдепа также напомнила об активности США по противодействию коррупции в Украине, в частности, о санкциях против Игоря Коломойского и его окружения.
"Мы надеемся увидеть дальнейшие действия со стороны украинских властей, направленные на укрепление и усиление судебных институтов, прекращение безнаказанности и создание институционального потенциала для привлечения к ответственности коррупционеров", - сказала Макдональд.
Кроме того, представитель Госдепа призвала украинские власти к реформированию судебной системы, обеспечении гарантий независимости в работе НАБУ, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей, а также отметила необходимость усилить ответственность за ложное декларирование доходов чиновниками, ускорить прозрачный процесс назначения прокуроров САП, привести законодательство о корпоративном управлении стандартам ОЭСР и поддерживать независимость Высшего антикоррупционного суда.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.22
Покупка 27.22Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 32.16Продажа 32.58
- Актуальное
- Важное