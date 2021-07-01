"Надеемся увидеть дальнейшие действия со стороны украинской власти": в Госдепе США назвали наибольший приоритет в отношениях с Украиной

Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Кара Макдональд, передает "Укринформ" .



"Поддержка реформ в критически важных сферах наиболее приоритетна для отношений Соединенных Штатов с Украиной", - сказала Макдональд.



Представительница Госдепа отметила, что с 2014 года Украина достигла значительного прогресса в реформах, заявив, что "сегодня Украина сильнее, успешнее и более подотчетна своему народу.



Однако Макдональд отметила, что украинские олигархи и дальше получают сверхприбыли за счет государства, что мешает борьбе с коррупцией.



Представительница Госдепа также напомнила об активности США по противодействию коррупции в Украине, в частности, о санкциях против Игоря Коломойского и его окружения.



"Мы надеемся увидеть дальнейшие действия со стороны украинских властей, направленные на укрепление и усиление судебных институтов, прекращение безнаказанности и создание институционального потенциала для привлечения к ответственности коррупционеров", - сказала Макдональд.



Кроме того, представитель Госдепа призвала украинские власти к реформированию судебной системы, обеспечении гарантий независимости в работе НАБУ, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей, а также отметила необходимость усилить ответственность за ложное декларирование доходов чиновниками, ускорить прозрачный процесс назначения прокуроров САП, привести законодательство о корпоративном управлении стандартам ОЭСР и поддерживать независимость Высшего антикоррупционного суда.



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