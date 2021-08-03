"Надеемся на тщательное расследование украинской властью": США о смерти основателя Белорусского дома Шишова

Соответствующее заявление посольство опубликовало в Facebook.

"Соединенные Штаты глубоко опечалены смертью белорусского активиста Виталия Шишова в Киеве, и мы выражаем глубокие соболезнования его близким. Его смерть произошла на фоне неприемлемой белорусской расправы с гражданским обществом, и мы надеемся на полное и тщательное расследование украинской властью и установление причин и обстоятельств", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 августа Виталий Шишов вышел на прогулку в Киеве и не вернулся

На утро вторника, 3 августа, его нашли повешенным в парке.