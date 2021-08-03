"Надеемся на тщательное расследование украинской властью": США о смерти основателя Белорусского дома Шишова
Посольство США выразило надежду на прозрачное расследование обстоятельств смерти одного из основателей Белорусского дома Виталия Шишова
Соответствующее заявление посольство опубликовало в Facebook.
"Соединенные Штаты глубоко опечалены смертью белорусского активиста Виталия Шишова в Киеве, и мы выражаем глубокие соболезнования его близким. Его смерть произошла на фоне неприемлемой белорусской расправы с гражданским обществом, и мы надеемся на полное и тщательное расследование украинской властью и установление причин и обстоятельств", - говорится в сообщении.
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