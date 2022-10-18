Об этом Резников сказал в комментарии нардпепу от "Европейской Солидарности" Ирине Геращенко, передает Еспресо.TV.

"Мы услышали с удовольствием определенные политические заявления членов правительства Израиля, что уже пора помогать Украине. Соответственно, мы надеемся, что военно-промышленный комплекс Израиля будет готов предложить определенные решения и нужно действительно принимать политические решения", - сказал Резников.

Министр обороны также отметил, что с обломками иранских дронов, использованных для ударов по городам Украины, уже работают специалисты по поиску решения для противодействия вражеским атакам.

"Есть заявка от Укроборонпрома о том, что уже наши инженеры отрабатывают, мы имеем обломки этих дронов, они изучают внимательно со специалистами наших военных институтов, соответственно, спецслужб. Мы не жалеем давать возможность доступа нашим партнерам к тем обломкам для того, чтобы найти максимально эффективные решения. Надеемся, что это будет скоро", - сказал Резников.

30 августа стало известно, что Иран тайно снабжает России ударными беспилотниками, которые используют в войне против Украины.

5 октября в МИД Ирана отрицали поставки дронов-камикадзе в РФ. 7 октября, невзирая на наличие многочисленных доказательств, Иран вновь опроверг передачу беспилотников России.

11 октября Владимир Зеленский заявил , что Россия заказала у Ирана более 2 тыс. дронов Shahed-136.

12 октября россияне привезли на временно оккупированные территории Украины иранских инструкторов, чтобы научиться использовать дроны-камикадзе Shahed-136.

Издание The New York Times сообщило, что Израиль предоставляет Украине данные об иранских дронах-камикадзе, которые использует Россия.

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил Израилю "разрушением межгосударственных отношений" в случае поставок оружия Украине.

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