Надеемся на решение ВПК Израиля, - Резников о заявлениях по оружию для Украины
Министр обороны Украины Алексей Резников одобрительно отреагировал на заявление министра по делам диаспоры Израиля Нахмана Шая о необходимости предоставить Украине оружие в ответ на поставку Ираном дронов-камикадзе России для ударов по украинским городам
Об этом Резников сказал в комментарии нардпепу от "Европейской Солидарности" Ирине Геращенко, передает Еспресо.TV.
"Мы услышали с удовольствием определенные политические заявления членов правительства Израиля, что уже пора помогать Украине. Соответственно, мы надеемся, что военно-промышленный комплекс Израиля будет готов предложить определенные решения и нужно действительно принимать политические решения", - сказал Резников.
Министр обороны также отметил, что с обломками иранских дронов, использованных для ударов по городам Украины, уже работают специалисты по поиску решения для противодействия вражеским атакам.
"Есть заявка от Укроборонпрома о том, что уже наши инженеры отрабатывают, мы имеем обломки этих дронов, они изучают внимательно со специалистами наших военных институтов, соответственно, спецслужб. Мы не жалеем давать возможность доступа нашим партнерам к тем обломкам для того, чтобы найти максимально эффективные решения. Надеемся, что это будет скоро", - сказал Резников.
- 30 августа стало известно, что Иран тайно снабжает России ударными беспилотниками, которые используют в войне против Украины.
- 5 октября в МИД Ирана отрицали поставки дронов-камикадзе в РФ. 7 октября, невзирая на наличие многочисленных доказательств, Иран вновь опроверг передачу беспилотников России.
- 11 октября Владимир Зеленский заявил , что Россия заказала у Ирана более 2 тыс. дронов Shahed-136.
- 12 октября россияне привезли на временно оккупированные территории Украины иранских инструкторов, чтобы научиться использовать дроны-камикадзе Shahed-136.
- Издание The New York Times сообщило, что Израиль предоставляет Украине данные об иранских дронах-камикадзе, которые использует Россия.
- Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил Израилю "разрушением межгосударственных отношений" в случае поставок оружия Украине.
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