Надеемся, Москва вернется за стол переговоров после рассмотрения ответов на "гарантии безопасности", - Нуланд

Об этом она сказала во время брифинга, передает Эспрессо.TV.



"Мы надеемся, что Москва рассмотрит то, что мы ей предложили, и вернется за стол переговоров с США, к переговорам в рамках Совета НАТО-Россия и ОБСЕ", - сказала Нуланд.



Замгоссекретаря подчеркнула, что ответы на российские "гарантии безопасности" предлагают реальную возможность для улучшения ситуации в евроатлантическом регионе, но при условии, если Россия выберет путь дипломатии.



Нуланд добавила, что эти ответы готовились в тесном сотрудничестве с партнерами.



"Хочу, чтобы вы знали, что два документа, которые мы дали вчера Москве, были результатом десятков часов консультаций с разными странами, учитывая Украину, партнеров НАТО и ОБСЕ", - подчеркнула Нуланд.

Напомним, во время переговоров в Европе 10 и 12 января 2022 США отказались предоставлять России гарантии о нерасширении НАТО на восток. 19 января заместитель главы МИД России Сергей Рябков предложил США альтернативу требованиям по "гарантиям безопасности": достаточно пообещать Москве, что Вашингтон не будет голосовать за членство Украины в НАТО.

26 января НАТО и США направили России ответы на гарантии безопасности. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что обнародовать ответы не планируют. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна отказаться от агрессивных действий и вывести войска из Украины.