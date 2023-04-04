"Надеемся, что Вильнюсский саммит приблизит Украину к вступлению в Альянс": Зеленский поздравил Финляндию с членством в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Финляндию с вступлением в Североатлантический альянс, который состоялся в 74-ю годовщину основания НАТО
Об этом он написал в Telegram .
"Приветствую Финляндию и президента Саули Нииностио со вступлением в НАТО в 74-ю годовщину его основания. В условиях российской агрессии Альянс стал единственной эффективной гарантией безопасности в регионе", - заявил Зеленский.
При этом он выразил надежду, что саммит НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе (Литва), приблизит Украину к ее евроатлантической цели.
- 4 апреля Финляндия стала 31-м членом НАТО . В России назвали это посягательством на ее сохранность.
- В 2022 году Швеция и Финляндия вместе подали заявки на присоединение в Альянс.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.9
Покупка 36.9Продажа 37.82
-
EUR
Покупка 39.94Продажа 40.85
- Актуальное
- Важное