Об этом он написал в Telegram .

"Приветствую Финляндию и президента Саули Нииностио со вступлением в НАТО в 74-ю годовщину его основания. В условиях российской агрессии Альянс стал единственной эффективной гарантией безопасности в регионе", - заявил Зеленский.

При этом он выразил надежду, что саммит НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе (Литва), приблизит Украину к ее евроатлантической цели.