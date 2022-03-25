"Надеемся, что Венгрия пересмотрит позицию ради общего мира": МИД Украины отреагировал на заявление Сийярто по поводу транзита оружия и санкций против РФ в сфере энергетики

Об этом написал в Facebook представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Мы уже слышали эти нарративы, в том числе и от российских чиновников. Надеемся, что Венгрия, как соседнее государство, пересмотрит свою позицию ради общего мира в Европе", - отметил он.

Николенко акценитировал, что речь идет о фундаментальных принципах, на которых базируется Европа, в частности, и венгерское общество.

"Это не война Украины. Это война России против всего демократического мира. Поддерживать Украину одной рукой, а другой финансировать российскую машину агрессии, покупая нефть и газ - это, на самом деле, давать России больше простора для наступления и убийств", - подчеркнул спикер МИД.

Президент Владимир Зеленский во время обращения в Евросовет объявил список стран, которые поддерживают Украину и отдельно обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику президента Украины Владимира Зеленского заявил, что его страна не изменит своего решения по санкциям против российских энергоносителей.