Надеемся, что сборная Украины скоро снова сыграет в Донецке, а потом отдохнет в Крыму, - посольство Великобритании перед матчем Евро-2020
Посольство Великобритании в Киеве поддержало сборную Украины перед матчем в четвертьфинале Евро-2020 с национальной командой Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой Facebook Посольство Великобритании в Киеве.
"Завтра Англия сыграет с Украиной в четвертьфинале Евро-2020. Последний раз мы встречались на Евро-2012 в Донецке. Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть домашнюю игру перед толпой своих болельщиков в подконтрольном Украины Донецке, а потом поехать в пислясезонну отпуск в украинском Крыму. Соединенное Королевство является партнером, другом и сторонником Украины в сферах безопасности, реформ и развития ", - говорится в заметке.
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии, победила Германию (2: 0). Матч состоится 3 июля в Риме на стадионе "Стадио Олимпико".
- Напомним, 1 июля бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо заявил, что главной проблемой нашей национальной команды в четвертьфинале Евро-2020 против Англии, может стать физическая усталость после игры со Швецией.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что сильные стороны Англии не пугают его команду перед четвертьфиналистом чемпионата Европы.
- Бывший футболист "Динамо" Олег Кузнецов спрогнозировал, что сборная Украины победит Англию в четвертьфинале чемпионата Европы в серии послематчевых пенальти.
- В то же время, полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский заявил, что из-за статуса фаворита, сборная Англии будет чувствовать в четвертьфинале Евро-2020 против нашей команды большое давление.
- Главный тренер сборной Испании Луис Энрике заявил, что команда Андрея Шевченко может выиграть чемпионат Европы .
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