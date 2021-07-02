Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой Facebook Посольство Великобритании в Киеве.



"Завтра Англия сыграет с Украиной в четвертьфинале Евро-2020. Последний раз мы встречались на Евро-2012 в Донецке. Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть домашнюю игру перед толпой своих болельщиков в подконтрольном Украины Донецке, а потом поехать в пислясезонну отпуск в украинском Крыму. Соединенное Королевство является партнером, другом и сторонником Украины в сферах безопасности, реформ и развития ", - говорится в заметке.

Напомним, 1 июля бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо заявил, что главной проблемой нашей национальной команды в четвертьфинале Евро-2020 против Англии, может стать физическая усталость после игры со Швецией.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что сильные стороны Англии не пугают его команду перед четвертьфиналистом чемпионата Европы.

Бывший футболист "Динамо" Олег Кузнецов спрогнозировал, что сборная Украины победит Англию в четвертьфинале чемпионата Европы в серии послематчевых пенальти.

В то же время, полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский заявил, что из-за статуса фаворита, сборная Англии будет чувствовать в четвертьфинале Евро-2020 против нашей команды большое давление.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике заявил, что команда Андрея Шевченко может выиграть чемпионат Европы .

В заключительном матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины победила Швецию. Основное время матч завершилось вничью 1: 1, командам пришлось играть овертайм, где украинцы дожали соперника. На 121-й минуте Артем Довбик забил головой и вывел нашу сборную в четвертьфинал.В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии, победила Германию (2: 0). Матч состоится 3 июля в Риме на стадионе "Стадио Олимпико".

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