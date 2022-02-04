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Надеемся, что холодная война не вернется, - МИД Венгрии о ситуации вокруг Украины

4 февраля, 2022 пятница
18:59
война с Россией

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС сталкивается с серьезной напряженностью на своих восточных границах

Об этом сообщает Origo.

По его словам, это всерьез противоречит интересам национальной безопасности Венгрии.

"Правительство заинтересовано в смягчении конфликтов и диалоге между Востоком и Западом, так как хочет избежать возвращения к холодной войне, которая принесла много страданий в Центральной Европе", - сказал Сийярто.

Он добавил, что единственный способ разрядить напряженность – диалог.

"Не будет мирного решения путём криков и криков", - уточнил министр.

При этом он отметил, что Европейский союз может оказаться сильнее только в том случае, если укрепит свои внешние связи.

  • Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении численности украинской армии и повышении зарплат военнослужащим.
  • Кроме того, политолог Петр Олещук считает, что Россия не согласится на прямые переговоры с Украиной.
  • 3 февраля разведка Соединенных Штатов Америки разоблачила план России сфабриковать видео, на котором изображено нападение украинцев на российскую территорию или русскоговорящих людей на Востоке Украины и использовать это как повод для вторжения.
  • У Великобритании высока уверенность в том, что РФ стремится создать повод для вторжения в Украину.
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МИД Венгрии
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