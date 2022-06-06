Надаль стал 14-кратным победителем Роланом Гарросом.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл Открытый чемпионат Франции в 14 в карьере
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Рафаэль Надаль обыграл в финале норвежца Каспера Рууда – 6:3, 6:3, 6:0. Испанец победил на Ролан Гаррос в 14 в карьере.
В целом Надаль выиграл 22-й турнир Grand Slam. 36-летний испанец является самым титулованным теннисистом в истории. За количество выигранных турниров престижнейшей серии он опережает швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича, у которых по 20 титулов.
Женский турнир Ролан Гаррос выиграла Ига Швентек из Польши, победившая в финале Кори Гауфф из США – 6:1, 6:3.
Ролан Гаррос 2022
Париж, Франция
Мужчины. Финал
5 июня
Рафаэль Надаль (Испания) – Каспер Рууд (Норвегия) 6:3, 6:3, 6:0
Женщины. Финал
4 июня
Ига Швентек (Польша) – Кори Гауфф (США) 6:1, 6:3
- 3 июня украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко из Латвии остановилась в полуфинале Ролан Гаррос.
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