Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Рафаэль Надаль обыграл в финале норвежца Каспера Рууда – 6:3, 6:3, 6:0. Испанец победил на Ролан Гаррос в 14 в карьере.

В целом Надаль выиграл 22-й турнир Grand Slam. 36-летний испанец является самым титулованным теннисистом в истории. За количество выигранных турниров престижнейшей серии он опережает швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича, у которых по 20 титулов.

Женский турнир Ролан Гаррос выиграла Ига Швентек из Польши, победившая в финале Кори Гауфф из США – 6:1, 6:3.

Ролан Гаррос 2022

Париж, Франция

Мужчины. Финал

5 июня

Рафаэль Надаль (Испания) – Каспер Рууд (Норвегия) 6:3, 6:3, 6:0

Женщины. Финал

4 июня

Ига Швентек (Польша) – Кори Гауфф (США) 6:1, 6:3

3 июня украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко из Латвии остановилась в полуфинале Ролан Гаррос.

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