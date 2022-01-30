Надаль совершил фантастический камбек в финале против россиянина и выиграл Australian Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил в финале Открытого чемпионата Австралии россиянина Даниила Медведева, уступая со счетом 0:2
Об этом сообщает Еспресо.TV.
21-разовый чемпион турниров Grand Slam Рафаэль Надаль стал победителем Открытого чемпионата Австралии-2022.
В решающем матче Australian Open 35-летний Надаль в очень сложном матче обыграл вторую ракетку мира 25-летнего россиянина Данила Медведева со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.
Продолжительность финала составляла 5 часов 28 минут.
Ранее Надаль брал титул в Мельбурне только однажды в 2009 году.
Australian Open
Мужчины. Финал
30 января
Рафаэль Надаль (Испания) – Данило Медведев (Россия) 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5
- Напомним, 29 января в финале Australian Open Эшли Барти победила американку Даниэль Коллинз и стала первой с 1978 года австралийской теннисисткой, выигравшей "домашний" турнир Grand Slam.
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