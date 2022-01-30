Надаль совершил фантастический камбек в финале против россиянина и выиграл Australian Open

Об этом сообщает Еспресо.TV.

21-разовый чемпион турниров Grand Slam Рафаэль Надаль стал победителем Открытого чемпионата Австралии-2022.

В решающем матче Australian Open 35-летний Надаль в очень сложном матче обыграл вторую ракетку мира 25-летнего россиянина Данила Медведева со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

Продолжительность финала составляла 5 часов 28 минут.

Ранее Надаль брал титул в Мельбурне только однажды в 2009 году.

Australian Open

Мужчины. Финал

30 января

Рафаэль Надаль (Испания) – Данило Медведев (Россия) 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5