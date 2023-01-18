Надаль сенсационно проиграл на Australain Open и сдал полномочия победителя турнира
Испанский теннисист Рафаэль Надаль неожиданно уступил американцу Маккензи Макдональду во втором круге Открытого чемпионата Австралии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В среду, 18 января, на турнире Grand Slam в Мельбурне Надаль, занимающем в мировом рейтинге второе место, уступил Макдональду (65) со счетом 4:6, 4:6, 5:7.
Во втором сете самый титулованный теннисист мира травмировал бедро. Надаль сдал полномочия действующего победителя Australian Open.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
18 января
Мужчины
Второй круг
Маккензи Макдональд (США) – Рафаэль Надаль (Испания) 6:4, 6:4, 7:5
- 17 января украинский теннисист Алексей Крутых отобрал у аргентинца Диего Шварцмана один сет в первом круге Открытого чемпионата Австралии, но прекратил борьбу на турнире .
- 18 января во втором круге Australian Open украинка Ангелина Калинина победила чешку Петру Квитову .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.57
-
EUR
Покупка 42.07Продажа 43.05
- Актуальное
- Важное