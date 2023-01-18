Об этом сообщает Еспресо.TV.

В среду, 18 января, на турнире Grand Slam в Мельбурне Надаль, занимающем в мировом рейтинге второе место, уступил Макдональду (65) со счетом 4:6, 4:6, 5:7.

Во втором сете самый титулованный теннисист мира травмировал бедро. Надаль сдал полномочия действующего победителя Australian Open.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

18 января

Мужчины

Второй круг

Маккензи Макдональд (США) – Рафаэль Надаль (Испания) 6:4, 6:4, 7:5

17 января украинский теннисист Алексей Крутых отобрал у аргентинца Диего Шварцмана один сет в первом круге Открытого чемпионата Австралии, но прекратил борьбу на турнире .

18 января во втором круге Australian Open украинка Ангелина Калинина победила чешку Петру Квитову .

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