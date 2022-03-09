Над Житомирщиной самолет ВСУ уничтожил российскую крылатую ракету

Об этом сообщает Радомышльский городской совет.



"По предварительной информации, была обезврежена крылатая ракета истребителем ВСУ. Обломки ракеты были разбросаны по городу", – говорится в сообщении.



В сообщении также отмечают, что около 5 часов утра над городом на низкой высоте пролетел сверхзвуковой самолет, отчего в домах вылетели стекла.

Напомним, Польша готова передать истребители МиГ-29, о которых просила Украина, на американскую авиабазу в Германии, но просит у США предоставить другие самолеты.

В то же время, США ответили отказом на предложение польских властей передать на американскую авиабазу "Рамштайн" в Германии польские истребители МиГ-29 для поддержки Украины при условии предоставления Польше самолетов на замену.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз упрекнул Запад за слишком медленную реакцию на угрозы Украине. Он заявил, что Польша готова предоставить Украине боевые самолеты, но осталось решить технические вопросы.