Над Житомирщиной самолет ВСУ уничтожил российскую крылатую ракету
Над городом Радомышль Житомирской области самолет ВСУ уничтожил российскую ракету
Об этом сообщает Радомышльский городской совет.
"По предварительной информации, была обезврежена крылатая ракета истребителем ВСУ. Обломки ракеты были разбросаны по городу", – говорится в сообщении.
В сообщении также отмечают, что около 5 часов утра над городом на низкой высоте пролетел сверхзвуковой самолет, отчего в домах вылетели стекла.
- Напомним, Польша готова передать истребители МиГ-29, о которых просила Украина, на американскую авиабазу в Германии, но просит у США предоставить другие самолеты.
- В то же время, США ответили отказом на предложение польских властей передать на американскую авиабазу "Рамштайн" в Германии польские истребители МиГ-29 для поддержки Украины при условии предоставления Польше самолетов на замену.
- Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз упрекнул Запад за слишком медленную реакцию на угрозы Украине. Он заявил, что Польша готова предоставить Украине боевые самолеты, но осталось решить технические вопросы.
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