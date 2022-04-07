Над Запорожьем ПВО уничтожили 3 крылатые ракеты, – секретарь горсовета
Силы противовоздушной обороны в Запорожье уничтожили три крылатых ракеты
Об этом сообщил в видеообращении секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в телеграмме.
"Этой ночью хорошо поработали ПВО Сил обороны Запорожского края. По предварительной информации, они уничтожили три крылатые ракеты над городом", – сказал он.
Обошлось без жертв и повреждений, отметил Куртев.
Также за прошедшие сутки наземные Силы обороны Запорожского края уничтожили 12 кафиров, 1 танк, 4 боевых бронированных машин, 1 реактивную систему залпового огня и 1 автомобиль.
Секретарь горсовета посоветовал горожанам внимательно относиться к сигналам тревоги: учебных тревог на войне нет.
Напомним, Николаевский вокзал в результате обстрела неработает .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.83
-
EUR
Покупка 31.9Продажа 32.63
- Актуальное
- Важное