Над Запорожьем ПВО уничтожили 3 крылатые ракеты, – секретарь горсовета

Об этом сообщил в видеообращении секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в телеграмме.

"Этой ночью хорошо поработали ПВО Сил обороны Запорожского края. По предварительной информации, они уничтожили три крылатые ракеты над городом", – сказал он.



Обошлось без жертв и повреждений, отметил Куртев.



Также за прошедшие сутки наземные Силы обороны Запорожского края уничтожили 12 кафиров, 1 танк, 4 боевых бронированных машин, 1 реактивную систему залпового огня и 1 автомобиль.



Секретарь горсовета посоветовал горожанам внимательно относиться к сигналам тревоги: учебных тревог на войне нет.



Напомним, Николаевский вокзал в результате обстрела неработает .



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