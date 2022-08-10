Над Запорожьем ПВО сбила 3 ракеты
В ночь с 9 на 10 августа в Запорожье раздались взрывы, украинская ПВО сбила 3 вражеских ракеты
Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Александр Старух.
Первая российская ракета была сбита около 23:00. Обстоятельства еще выясняются. ПВО сработало вблизи Запорожья.
"За час, уже сегодня, наши ребята сделали дубль-2. У нас минус старые оконные стекла, у врага - минус две ракеты! Сохраняем спокойствие. Верим в ВСУ. Соблюдаем правила воздушной тревоги", - добавил Старух.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.58
Покупка 38.58Продажа 39.59
-
EUR
Покупка 38.96Продажа 40.11
- Актуальное
- Важное