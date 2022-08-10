Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Александр Старух.

Первая российская ракета была сбита около 23:00. Обстоятельства еще выясняются. ПВО сработало вблизи Запорожья.

"За час, уже сегодня, наши ребята сделали дубль-2. У нас минус старые оконные стекла, у врага - минус две ракеты! Сохраняем спокойствие. Верим в ВСУ. Соблюдаем правила воздушной тревоги", - добавил Старух.

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