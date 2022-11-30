Об этом сообщает издание Kyodo News.

Отмечают, что утром 30 ноября два китайских бомбардировщика H-6 пролетели через Цусимский пролив на юго-западе Японии из Восточно-Китайского моря в сторону Японского. Далее они шли на север.

Также минобороны Японии заявило, что примерно в то же время было зафиксировано еще два военных самолета, летевших навстречу китайским, а впоследствии развернувшихся и ушедших на север. Вероятно, они были росийскими.

Издание Yonhap News добавляет , что Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил о том, что все четыре самолета попали в зону распознавания ПВО Южной Кореи (KADIZ). Именно это послужило причиной поднятия истребителей Южной Кореей и Японией. Впрочем, в Объединенном комитете отметили, что воздушное пространство Южной Кореи не было нарушено.

18 ноября Северная Корея выпустила вероятную межконтинентальную баллистическую ракету в море вблизи Японии.