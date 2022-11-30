Над Японским морем пролетели китайские и, вероятно, российские самолеты – в ответ Япония и Южная Корея подняли в небо истребители
В среду над Японским морем пролетели два китайских бомбардировщика и два предположительно российских самолета, на что в ответ Япония и Южная Корея подняли свои истребители
Об этом сообщает издание Kyodo News.
Отмечают, что утром 30 ноября два китайских бомбардировщика H-6 пролетели через Цусимский пролив на юго-западе Японии из Восточно-Китайского моря в сторону Японского. Далее они шли на север.
Также минобороны Японии заявило, что примерно в то же время было зафиксировано еще два военных самолета, летевших навстречу китайским, а впоследствии развернувшихся и ушедших на север. Вероятно, они были росийскими.
Издание Yonhap News добавляет , что Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил о том, что все четыре самолета попали в зону распознавания ПВО Южной Кореи (KADIZ). Именно это послужило причиной поднятия истребителей Южной Кореей и Японией. Впрочем, в Объединенном комитете отметили, что воздушное пространство Южной Кореи не было нарушено.
- 18 ноября Северная Корея выпустила вероятную межконтинентальную баллистическую ракету в море вблизи Японии.
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