МАГАТЭ создало центр реагирования из-за пожара на Запорожской АЭС
Над Волновахой сбили еще один вражеский Су-34
В небе над Волновахой подразделения Противовоздушной обороны Объединенных сил сбили очередной вражеский истребитель-бомбардировщик
Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.
"Этот самолет бомбил жилье мирных граждан и гражданскую инфраструктуру, - говорится в сообщении. - Пилот катапультировался, ведутся активные поиски".
- Напомним, захватчики с 24 февраля потеряли в войне с Украиной более 9 тыс. военных, 1190 единиц бронетехники, 33 самолета и 105 систем артиллерии, - Генштаб.
- За сутки 3 марта Воздушные силы ВСУ уничтожили три самолета захватчиков.
- Украинская разведка уничтожила 20 российских боевых машин десанта в Гостомеле.
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