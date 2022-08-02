Над Винницкой областью сбили две российские ракеты, - ОВА

Об этом сообщил в Telegram глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"2 ракеты над Винницкой областью сбило ПВО", - написал Борзов.

Воздушная тревога в области объявления в 16:52, она продолжалась до 18:20.

Напомним, утром 14 июля оккупанты ударили ракетами по Виннице. По состоянию на 21 июля количество погибших в результате российского теракта составило 26 человек. 2 августа скончался раненый в результате российских обстрелов детский невролог Павел Ковальчук. Таким образом, число погибших выросло до 27 человек.

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