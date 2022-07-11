English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Новости Над Украиной сбили белорусский дрон-камикадзе "Чекан", - производитель беспилотников

Над Украиной сбили белорусский дрон-камикадзе "Чекан", - производитель беспилотников

11 июля, 2022 понедельник
20:50
Новости

Над Украиной сбили белорусский боражирующий боеприпас (беспилотник-камикадзе с боевой частью) "Чекан"

Об этом сообщает в Facebook компания-производитель беспилотников "БЛИЦ Беспилотные Системы".

"Камикадзе с кумулятивным зарядом КЗ-6 (3 кг). Электрический, толкающий винт. На носу прозрачный купол и камера на подвесе", - говорится в сообщении.

В комментариях компания уточнила модель беспилотника.

"Белорусский баражирующий боеприпас "Чекан". Нагрузка 2+ кг, радиус действия 25+ км", - отметил производитель дронов.

  • Ранее, 8 июля, над Харьковщиной украинские войска сбили вражеский беспилотник, предположительно типа "Орлан-10".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Белорусь
война с Россией
Читайте также:
білорусь солдати лукашенко
10 июля, 2022 воскресенье
Путин дожал Лукашенко. Беларусь пойдет войной против Украины в начале сентября, - военнослужащий ВСУ Сазонов
Путін
10 июля, 2022 воскресенье
В ЛДПР предложили заменить название должности Путина
путін путлер
10 июля, 2022 воскресенье
Путин уже дает заднюю, - офицер ТРО Луганщины Шакун
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 35.05
    Покупка 35.05
    Продажа 36.08
  • EUR
    Покупка 35.44
    Продажа 36.78
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
11 июля
21:38
На Одесчине россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру, - ОВА
21:37
"Не хочу готовить РФ к неприятным для них сюрпризам": Зеленский о поставках оружия после встречи с премьером Нидерландов
21:15
Мариуполь после дождя превратился в "Венецию из нечистот", дома могут рухнуть из-за подмыва фундаментов, - советник мэра
21:14
Аналитика
Без заграничного оружия выбить россиян с юга Украины сложно. Колонка Сергея Згурца
21:05
Эксклюзив
Если бы у администрации Байдена была информация о том, что Ермак - российский агент, уже была бы реакция, - профессор Айзенберг
20:10
Михаил Подоляк
Подоляк назвал выход Ахметова из медиабизнеса "достойным примером" и похвалил закон о деолигархизации
19:58
Эксклюзив
Особых проблем не должно быть в этот отопительный сезон, - эксперт по энергетике Белявский
19:54
Кулеба
"ВСУ укротят аппетиті Путина": Кулеба ответил на упрощение Россией паспортизации украинцев призывом предоставить Украине больше тяжелого оружия
19:52
ЧАЭС перешла из московского в парижский центр Всемирной организации операторов атомных электростанций
19:41
Эксклюзив
На фото Вооруженные силы Украины
Черниговщина гораздо лучше готова к возможному нападению, чем 24 февраля, - мэр Нежина
19:41
Несмотря на войну: Укрзализныця выплатила купон по своим евробондам
19:13
Надо разрешить Украине бить по военным объектам в РФ и в оккупированных Беларуси и Крыму, - старший советник конгресса США Массаро
19:06
Более 60% демократов не хотят выдвигать Байдена на выборы в 2024 году, - The New York Times
19:05
Эксклюзив
Лавров
На встрече G20 Лавров получил коллективную пощечину, - дипломат Лубкивский
18:54
Недостает жилья: Шотландия приостанавливает программу поддержки украинских беженцев
18:44
Эксклюзив
Увольнение Денисовой поставило вопрос о независимости института омбудсмена, - экс-уполномоченная ВР по правам человека Лутковская
18:37
Обновлено
В Часовом Яру на Донетчине под завалами 5-этажки погибли не менее 31 человека
18:30
На Николаевщине СБУ разоблачила злоумышленника, который незаконно переправлял мужчин за границу
18:23
Эксклюзив
Тищенко давно нужно было исключить из фракции, - нардеп Безуглая
18:13
Эксклюзив
Внимание и давление - это залог жизни пленных украинских военных, - жена бойца "Азова" Зарицкая
18:09
Эксклюзив
Китай скорее объединится с Западом, чем с Россией, - политический эксперт Кулик
18:06
Трофейный "Панцирь-С1" уже работает против врага
18:03
На фото Владимир Зеленский
Зеленский уточнил свой приказ о деоккупации Юга Украины
18:01
Эксклюзив
Украина получит право защищаться любыми способами, - военный эксперт Рябых о нанесении ударов по военным объектам на территории РФ
17:48
сирена
В Украине появился проект закона об уголовной ответственности за игнорирование воздушных тревог
17:45
В новом эпизоде "Масяни" Китай освобождает Россию от фашистов
17:41
Марк Рютте
Премьер Нидерландов призвал европейское сообщество предоставить Украине тяжелое вооружение
17:34
Эксклюзив
Если РФ будет атаковать из Беларуси, странам Балтии будет сложно сопротивляться, - эксперт-международник Каракуц
17:34
Северный поток-2
США поддержали Канаду в деле передачи турбины для Северного потока
17:31
Ринат Ахметов выходит из медийного бизнеса
17:30
Эрдоган поговорил с Путиным о коридорах для экспорта украинского зерна по Черному морю
17:16
Эксклюзив
РФ взяла "паузу", ведь ВСУ уничтожили склады боеприпасов в тылу и россиянам нечем воевать, - военный эксперт Притула
17:16
Альфа-Банк
Не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором: Альфа-Банк меняет название
17:10
Эксклюзив
HIMARS
ВСУ ювелирно уничтожают технику, которую орки стягивают на юг, - советник главы Херсонской ВА Хлань
16:46
Кремль использует тему антисемитизма, чтобы дискредитировать Украину, - госдеп США
16:44
Телескоп Hubble показал шарообразное скопление звезд в созвездии Змееносец
Ученые показали шаровое скопление звезд в созвездии Скорпиона
16:37
Эксклюзив
Удерживать фиксированный курс валют не имеет смысла, - президент Ассоциации банков Украины
16:31
В знак уважения к украинскому народу. В США 19 июля станет Днем ДахаБрахи
16:25
На контролируемой Украиной территории Донетчины запретили продажу алкоголя
16:24
Кремль использует газ как оружие. Директор Оператора ГТС Украины прокомментировал приостановку Северного потока
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV