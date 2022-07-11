Над Украиной сбили белорусский дрон-камикадзе "Чекан", - производитель беспилотников

Об этом сообщает в Facebook компания-производитель беспилотников "БЛИЦ Беспилотные Системы".

"Камикадзе с кумулятивным зарядом КЗ-6 (3 кг). Электрический, толкающий винт. На носу прозрачный купол и камера на подвесе", - говорится в сообщении.

В комментариях компания уточнила модель беспилотника.

"Белорусский баражирующий боеприпас "Чекан". Нагрузка 2+ кг, радиус действия 25+ км", - отметил производитель дронов.

Ранее, 8 июля, над Харьковщиной украинские войска сбили вражеский беспилотник, предположительно типа "Орлан-10".