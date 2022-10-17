Над центральными областями Украины уничтожено еще 11 "шахидов"
Воздушное командование "Центр" сообщает об уничтожении еще 11 дронов-камикадзе "Shahed-136" над центральными областями Украины
Об этом ПК "Центр" пишет в своем телеграме .
В сообщении говорится, что зенитными ракетными подразделениями и истребительной авиацией уничтожены девять дронов-камикадзе "Shahed-136".
Также есть данные о работе Противовоздушной обороны Сухопутных войск на этом направлении – уничтожены по меньшей мере два «шахида».
По уточненной информации воздушного командования, все атаки дронов-камикадзе, в частности по Киеву, осуществлялись с южного направления.
- Ранее сообщалось, что ВСУ сбили 11 дронов-камикадзе над Николаевщиной и 6 – над Одессой.
- Силы и средства Противовоздушной обороны ВК ''Запад'' за прошедшие сутки уничтожили три вражеских беспилотника.
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