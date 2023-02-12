Над территорией Китая заметили "неопознанный летающий объект"
Полиция Китая обнаружила на востоке страны "неопознанный летающий объект" и сообщила, что планирует сбить его
Об этом информирует Global Times .
Объект обнаружили вблизи прибрежного города Жичжао в провинции Шаньдун в Восточном Китае.
Полиция сообщила, что планирует сбить объект. Рыбаков и местных жителей предупредили о возможной опасности.
- 3 февраля администрация президента США Джо Байдена решила отложить поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин после обнаружения в своем авиапространстве китайского воздушного шара наблюдения. В министерстве иностранных дел КНР назвали появление шара наблюдений в воздушном пространстве США форс-мажором.
- Уже в субботу, 4 февраля, США сбили китайский "шпионский шар", пролетавший над воздушным пространством Южной Каролины. На что министерство иностранных дел КНР заявило "сильное недовольство и протест". Впоследствии США наложили на Китай санкции из-за "шпионского шара".
- 12 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо приказал сбить неизвестный объект над воздушным пространством Канады.
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